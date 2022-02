Auto precipita in canalone, occupanti in salvo

Un fuoristrada è precipitato per 200 metri in un canalone, a Champorcher, lungo la poderale che porta al rifugio Dondena. Il conducente, un uomo di 41 anni e la passeggera di 46 anni, entrambi valdostani, sono riusciti a buttarsi fuori dal mezzo: sono stati portati in elicottero all'ospedale regionale.

Nell'incidente, avvenuto verso le 13,30, è morto il loro cane che si trovava nell'auto. A dare l'allarme sono stati i due occupanti dall'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e i carabinieri, oltre alle guide del soccorso alpino valdostano.

Dai primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente, l'auto è scivolata sul ghiaccio.