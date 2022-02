Rinascimento, incontri con Enzo Bianchi e archistar Peluffo

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - Il fondatore del Monastero di Bose, Enzo Bianchi, e l'archistar Gianluca Peluffo sono i protagonisti dei primi due incontri promossi dall'associazione civica Rinascimento Valle d'Aosta.

Le conferenze sono in programma nella sala Bcc di via Garibaldi, ad Aosta. Giovedì 3 marzo alle 18.30 interverrà Peluffo, professore di Progettazione architettonica, fondatore e direttore di studi di progettazione e design e autore del volume 'Il Giuramento di Pan: per una fratellanza estetico-politica in architettura' (Edizioni Marsilio). Con lui ci sarà l'architetto Andrea Gualla, professionista valdostano (modererà l'incontro Roberta Carla Balbis).

Mercoledì 9 marzo alle 18.30 sarà la volta di Enzo Bianchi, che dialogherà con Giovanni Girardini, presidente di Rinascimento Valle d'Aosta. Lo spunto nasce dalla pubblicazione del volume 'Bibbia' (I millenni, Rinaudi) curato da Bianchi attraverso il lavoro di un gruppo di dieci esperti durato 12 anni. L'autore racconterà il senso del Cantico dei Cantici, da lui personalmente tradotto, addentrandosi nel tema delle relazioni affettive e umane in generale.

"Riteniamo - commenta Girardini - che il fare politica in senso civico passi anche attraverso la promozione di iniziative di confronto e arricchimento come queste". Gli incontri saranno accessibili su prenotazione (con e-mail a: rinascimentoaosta@gmail.com). (ANSA).