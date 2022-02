'No alla guerra in Ucraina', più di 150 manifestano ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - Più di 150 persone si sono ritrovate alla Porta Pretoria, nel centro storico di Aosta, per manifestare contro la guerra in Ucraina ad opera della Russia di Putin. Il presidio è stato organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e supportato dal mondo dell'associazionismo valdostano.

Fra i manifestanti hanno preso la parola alcune donne ucraine, descrivendo la situazione nel loro paese e lanciando un appello per l'unità e la solidarietà: "Lavoriamo qui badando ai vostri cari e vi supplichiamo di sostenerci, di essere uniti.

Vogliamo che Putin ritiri le sue truppe. Siamo pacifici, non abbiamo mai fatto male a nessuno. Vediamo come sparano ai nostri figli, siamo qui soli. Sosteneteci, stiamo uniti, siamo qui e nella nostra casa c'è la tristezza. Se non siamo uniti domani questo arriverà anche qui. Siamo diversi. State con noi".

