Covid, 26 nuovi positivi e 50 guariti in Valle d'Aosta

Sono 26 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Valle d'Aosta, a fronte di 668 tamponi effettuati, in base all'ultimo bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale. I guariti sono 50, facendo scendere il numero di attuali positivi a 1.379. Il numero di ricoverati in terapia intensiva scende da quattro a tre, mentre restano 31 i pazienti nei reparti ordinari. Non si registrano decessi (il totale dall'inizio della pandemia resta a quota 519).