Avapa, sindaco Saint-Christophe blocchi il Circo con animali

L'Associazione valdostana per la protezione degli animali protesta contro la sistemazione del Circo Alex Medini nel piazzale Croix Noire di Saint-Christophe dal 25 febbraio al 6 marzo prossimo.

Secondo l'Avapa "la maggior parte degli animali utilizzati rientrano tra quelli di maggior tutela a causa del pericolo di estinzione (tigri, leoni,...)" e la loro presenza "vicino al canile e gattile regionali può creare ansia nei cani e gatti ospitati nella struttura".

"Per questi motivi - scrive l'associazione in una nota - abbiamo invitato il sindaco del Comune di Saint- Christophe a bloccare l'esibizione del circo Medini che prevede l'esibizione di animali, come hanno già fatto altre amministrazioni comunali in Italia, perché la riteniamo una forma di sfruttamento e perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli".