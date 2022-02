Ucraina: vescovo Aosta a fedeli, pregate per la Pace

"Siamo stati dolorosamente colpiti dall'attacco delle forze armate russe all'Ucraina, malgrado si fossero moltiplicati gli sforzi diplomatici per risolvere pacificamente la tensione tra i due Paesi. L'alternarsi di apprensione e di speranza, che ci ha accompagnati per settimane, lascia ora il posto alla preoccupazione generata dalla violenza delle armi. Invito tutti a intensificare la preghiera per le popolazioni coinvolte nel conflitto e per il ristabilimento della pace in Ucraina". Lo scrive il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, in un messaggio rivolto ai fedeli della Diocesi aostana.

"La nostra preghiera - aggiunge - esprime anche la fraterna vicinanza ai tanti Cittadini ucraini che vivono e lavorano nella nostra Valle e che sono in angoscia per la sicurezza dei loro familiari, parenti e amici rimasti in Patria. Faccio mio e ripropongo con forza l'appello di papa Francesco a fare del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno e preghiera per la pace".