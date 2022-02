Sanità, Rotary dona due poltrone a day hospital Oncologia

Il Rotary club Aosta ha donato al Day Hospital di Oncologia due poltrone speciali in ricordo di Vasco Marzini e Piero Roullet. La consegna è prevista martedì.

"La donazione delle poltrone rientra nel quadro degli eventi di carattere benefico del Rotary Club ed ha origine dall'iniziativa di due membri del Club, che ci hanno lasciati: Vasco Marzini - che si è sempre distinto per le qualità umane e filantropiche; alcuni dipinti esposti nei reparti ospedalieri sono stati realizzati da lui - e Piero Roullet - che attingendo alla sua grande esperienza, è sempre stato prodigo di consigli e suggerimenti per migliorare l'accoglienza e i servizi ai degenti ed agli utenti del servizio", spiegano dall'Usl, nel ringraziare per il gesto.