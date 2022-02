Vento forte, venerdì allerta gialla in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha diramato un'allerta gialla (ordinaria criticità, indice 1 su una scala crescente da 1 a 3) per vento forte su tutto il territorio regionale, valido per la giornata di venerdì. "L'ingresso di aria molto fredda in concomitanza della corrente a getto in quota - si legge nel bollettino - provocherà vento intenso a tutte le quote: molto forte in montagna e con effetto wind-chill, nelle valli si avrà foehn a tratti anche intenso e rafficato".

Lo zero termico si abbasserà a una quota tra i 1.200 e i 1.600 metri: le temperature, prevede l'ufficio meteo regionale, saranno "in forte calo in quota, in calo nelle valli". Sono previste "nuvole sui confini esteri con qualche fiocco portato dal vento durante la prima parte della giornata, poi schiarite sempre più ampie. Cielo ben soleggiato altrove". Sabato sarà "sereno o poco nuvoloso".