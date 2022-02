Ucraina: Lanièce, Occidente sia intransigente con dittatori

"Intervengo in aula a nome Gruppo Autonomie per condannare attacco di Putin all'Ucraina, per esprimere totale solidarietà al Popolo ucraino, per chiedere che il presidente Draghi riferisca con urgenza in Senato. Venti di guerra soffiano sull'Europa, che l'Occidente sia intransigente con i dittatori". Lo scrive su twitter il senatore valdostano Albert Lanièce in merito all'evoluzione della situazione in Ucraina.