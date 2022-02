Ucraina, Consiglio comunale Aosta condanna l'invasione russa

Il Consiglio comunale della città Aosta condanna l'invasione russa dell'Ucraina. "Un atto di guerra ingiustificato che, come sempre, sarà pagato dai popoli con morti e sofferenze. La guerra - si legge in una nota firmata da sindaco, presidente del Consiglio e dai capigruppo - non è mai un mezzo per risolvere i conflitti, e facciamo appello a tutte le istituzioni perché si adoperino per convincere il governo russo a ritirarsi immediatamente".

Quindi "la nostra solidarietà va ai cittadini e alle cittadine ucraine, di ogni appartenenza culturale o linguistica, che si trovano, in queste ore, nel mezzo dell'orrore della guerra". Inoltre "siamo vicini alla comunità ucraina in Aosta di cui capiamo bene l'angoscia e il dramma".