Stop ai servizi di linea, nasce Allô bus Grand Paradis

Stop ai pullman di linea che "percorrono quasi vuoti le nostre vallate": dal primo marzo al 10 giugno il servizio di trasporto pubblico nel Val di Rhêmes e in Valsavarenche (due coppie di corse giornaliere da e per Villeneuve) sarà sostituito da un servizio a chiamata tra le 8.30 e le 11.30. Per gli utenti il costo sarà invariato (occorre prenotare al numero 3395443364).

Il servizio di linea sarà ripristinato nei mesi estivi, per poi essere rimpiazzato di nuovo da quello a chiamata con l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023.

"Il nostro territorio ospita il Parco nazionale del Gran Paradiso e vogliamo rafforzare lo stretto legame con la natura", ha detto Mauro Lucianaz, presidente dell'Unités des communes valdotaines Grand Paradis, che ha inserito questa sperimentazione nella propria strategia area interna. "Il costo del servizio, che si inserisce in una fascia a scarsa domanda, è di circa 60 mila euro l'anno, 10 mila euro in più rispetto a quello di linea", ha detto Alfredo Lopes, direttore di esercizio di Arriva Italia, che per lo scopo si affiderà ai servizi di noleggio con conducente.

Antonio Pollano, coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile della Regione, ha ricordato che la prima sperimentazione di questo topo risale al 2004, per la tratta tra Nus e Saint-Barthélemy.