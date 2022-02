Prezzi: Consumatori, in Vda maggiore rincaro per famiglia

Con un rincaro annuo di 2.394 euro la Valle d'Aosta è la regione più cara d'Italia in termini di spesa aggiuntiva annua (da gennaio 2021 a gennaio 2022) per una famiglia di quattro persone. A seguire il Trentino-Alto Adige (+2.329 euro) e la Liguria (+1.998 euro). Il dato emerge dall'analisi dell'Unione nazionale consumatori sui dati Istat relativi all'inflazione.

"E' da un quarto di secolo, dall'aprile del 1996 che non si registrava un'impennata dei prezzi del 4,8%. La colpa è dei beni energetici, ossia luce, gas e benzina, senza i quali l'inflazione sarebbe pari solo all'1,8%. Per questo il governo deve fare molto di più, sia su luce e gas, spostando in questo trimestre invece che nel prossimo i 2,7 miliardi stanziati per le famiglie nell'ultimo decreto, sia facendo qualcosa per i carburanti, del tutto dimenticati dall'esecutivo, ma che hanno lo stesso effetto moltiplicativo sull'inflazione dell'energia, quest'ultima incidendo sui costi di produzione, mentre benzina e gasolio sui costi di trasporto di tutti i beni" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori.