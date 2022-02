Giustizia: Rosset, deluso da spreco di risorse pubbliche

"L'unica cosa che mi ha lasciato l'amaro in bocca è aver visto spendere importanti risorse pubbliche che hanno messo in moto una macchina elefantiaca che ha infine portato ai risultati che tutti conosciamo". Lo ha detto il sindaco di Nus, Camillo Rosset, a margine del Consiglio comunale in cui ha ripreso la sua fusciacca dopo l'assoluzione, "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di abuso d'ufficio.

"Ho pensato molto a cosa potevo dire, volevo esordire semplicemente con 'eccomi', sono di nuovo qui dopo questo Tor des Géants organizzato intorno a una collinetta", ha esordito in apertura dei lavori. "Abbiamo già detto abbastanza - ha proseguito - si è già scritto tanto e forse anche troppo.

L'unica cosa che posso aggiungere è che le scelte effettuate, si sono dimostrate corrette infatti il lavoro della squadra ha continuato a funzionare e il programma è andato avanti e per questo non posso che ringraziare, senza aggiungere altro".

Rosset è stato assolto in Appello lo scorso 8 febbraio. Il processo riguardava un terreno concesso dal Comune all'ex consigliere regionale Paolo Contoz. A maggio 2021, il gup di Aosta aveva condannato Rosset a sei mesi ed era scattata la sospensione per la legge Severino.