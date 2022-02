Aosta, Consiglio approva il piano generale del traffico urbano

Con le nove astensioni dei consiglieri di minoranza e 17 voti a favore, il Consiglio comunale di Aosta ha approvato l'aggiornamento del piano generale del traffico urbano. Sono diverse le novità previste: da alcune nuove rotatorie alla totale pedonalizzazione di piazza dell'Arco d'Augusto, passando per la liberazione dalle auto di piazza della Repubblica (rimozione del parcheggio nell'area sud, dopo l'apertura dei nuovi spazi per la sosta nell'area della Testa Fochi, e una ztl nel lato Nord e in via Monte Solarolo).

Previste poi l'introduzione di nuove aree e 'strade 30', l'attivazione di aree pedonali temporanee nei pressi di alcune scuole e la modifica degli schemi di circolazione in particolare nel centro, per allontanare i flussi di traffico. Si punta anche sulle biciclette, con tre velostazioni (nella zona dell'autostazione di via Carrel e nei parcheggi De La Ville e Parini) che si interfaccino con i 14 km di rete di pista ciclabile prevista dal progetto 'Aosta in bicicletta. Previsto anche un grande hub della mobilità nella 'Porta sud' di Aosta (zona che ospita anche il parcheggio vicino alla partenza della telecabina per Pila), collegandola meglio al centro città. Per incentivare l'uso dei parcheggi di interscambio (De la Ville, Sogno, Croix Noire, Cimitero) l'idea è di rendere gratuite le navette verde e rossa.