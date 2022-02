Sanità, Piano Salute 2022-2025 entro marzo in Giunta

Entro il mese di marzo il Piano salute e benessere 2022-2025 sarà discusso in Giunta e trasmesso in Consiglio per l'approvazione in aula. Emerge a seguito dell'incontro dei giorni scorsi fra l'assessorato e i cittadini e le associazioni che hanno inviato i propri contributi al Piano, tramite la piattaforma online "io partecipo". I contributi trasmessi sono stati 50 e le slide di sintesi di alcuni possono essere visionate sulla stessa piattaforma.

"Confido che l'Assemblea consigliare lo approvi al più presto - dice l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse - perché dopo quasi 10 anni la Valle d'Aosta e i valdostani hanno diritto di avere un nuovo Piano regionale per la salute e il benessere sociale e recuperare quello sviluppo che, anche grazie all'esperienza pandemica, può oggi arricchirsi di una nuova forza dinamica. Tutti insieme ci impegneremo per avere dei servizi pertinenti ai bisogni (anche nuovi), attenti alla persona in ogni sua condizione e periodo della vita e attenti agli operatori che in essi lavorano, che ancora una volta ringrazio, e che hanno dato prova di ulteriore dedizione, passione nei duri mesi dell'emergenza epidemiologica".