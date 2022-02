Aspettando Fiera Sant'Orso, presentate cinque opere

"Questo vuole essere un momento di speranza, presentando una novità che ci permette di valorizzare le cose belle e poterne godere per tutto l'anno". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy, durante la presentazione delle cinque opere di artigianato di tradizione a cui sono stati assegnati i premi-acquisto nell'ambito di "Aspettando la fiera".

Sui 15 partecipanti della prima edizione dell'iniziativa, si sono aggiudicati il premio acquisto Giangiuseppe Barmasse, Dario Berlier, Franco Pinet, Luciano Regazzoni e Luciano Tousco. Le opere saranno esposte nei prossimi mesi ad Aosta, nell'area della Collegiata dei Santi Orso e Pietro, luogo di origine della millenaria Fiera di Sant'Orso e spazio dove sta nascendo, anche in collaborazione con l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (Ivat), un centro per la valorizzazione del patrimonio artigianale. "Si tratta di una tappa di avvicinamento alla Foire - ha proseguito Bertschy - che vogliamo festeggiare e valorizzare come se fosse la consueta Fiera di gennaio. Non potevamo saltare, e ricorderemo tutti il 2022 come l'anno in cui la Millenaria si è svolta ad aprile". L'augurio è che nei prossimi anni "le opere saranno molte di più e in tutta la Valle d'Aosta, nei nostri edifici pubblici e comunque a disposizione di tutta la comunità".