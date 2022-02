Sci: oro a Pechino in slalom, Petra Vhlova si allena a Pila

A poche ore dalla conclusione dei Giochi olimpici di Pechino 2022, gli atleti del Circo bianco sono pronti a tornare in pista per preparare le prossime competizioni. Sulla pista Leissé di Pila - comprensorio sciistico sopra Gressan (Aosta) - il 22 e 23 febbraio si allenerà la campionessa slovacca Petra Vlhova, fresca vincitrice dell'Oro olimpico nello slalom speciale e in lizza per il successo finale in Coppa del Mondo (ha pochi punti di svantaggio in classifica generale rispetto alla statunitense Mikaela Shiffrin). Assieme a lei sarà a Pila anche la canadese Valérie Grenier, reduce dall'avventura olimpica dove sfortunatamente non è riuscita ad arrivare al traguardo dello slalom gigante.