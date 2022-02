Regione: maggioranza, in Valle d'Aosta c'è governabilità

In Valle d'Aosta "la governabilità c'è, per quanto non sia risparmiata da ordinarie difficoltà: è indubbio che esistano delle problematiche che i consiglieri regionali e le forze politiche stanno affrontando con prudenza, dialogo e confronto". E' quanto si legge in un comunicato congiunto firmato da Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti-Partito Democratico, Alliance Valdôtaine-Vda Unie, Stella Alpina e Gruppo Misto (Claudio Restano).

"Da 16 mesi a questa parte c'è un governo che governa, un consiglio regionale che legifera e l'attuale maggioranza regionale è composta da 19 consiglieri - prosegue la nota - facenti parte di un'alleanza nata a seguito delle elezioni del 2020. Un'amministrazione regionale che, oltre a gestire la pandemia, ha proseguito nella sua attività amministrativa in maniera proficua. Basterebbe vedere le migliaia di delibere adottate e le leggi approvate o l'attività costante delle commissioni per smentire la narrazione che viene fatta di 'stallo', 'paralisi' e 'immobilismo'".

Le forze politiche hanno assunto l'impegno di "supportare la maggioranza nell'attualizzazione del programma di governo, a 16 mesi dall'inizio della legislatura". "La situazione attuale - si conclude la nota - ha necessità di chiarimenti e di alcune certezze, delle quali si è ben consapevoli, ma che non si traducono in un vuoto politico o amministrativo. In quest'ottica è già programmato un nuovo incontro delle forze di maggioranza, calendarizzato per lunedì 28 febbraio prossimo".