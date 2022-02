Mostre, nel 2022 Sarkissian e Modotti al Saint-Benin di Aosta

La Giunta regionale ha approvato il programma delle mostre da realizzare nel 2022 nelle sedi espositive di Aosta, per una spesa complessiva di 288.903,00 euro. Fra gli appuntamenti estivi, nel centro Saint-Benin, è prevista una mostra dedicata all'artista armeno Arshak Sarkissian, figura emergente del panorama contemporaneo attiva fra Jeravan e Londra. In autunno, è in programma, sempre nel centro Saint-Benin, la mostra dedicata a Tina Modotti, attivista e attrice italiana considerata fra le più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo.

La chiesa di San Lorenzo, dedicata alla valorizzazione degli artisti valdostani, da aprile vedrà esposti i lavori dell'artista Marco Jaccond, realizzati in occasione del centenario della scomparsa dello scrittore Marcel Proust. Da settembre è invece in calendario la una mostra omaggio all'artista Pierre Aymonod, a dieci anni dalla scomparsa.

Indicativamente da metà marzo l'Hotel des États ospiterà una selezione di ritratti dell'autrice valdostana Anna Maria Moretto mentre da luglio saranno in mostra le fotografie dei giovani che hanno partecipato al concorso Cult21, organizzato nell'ambito di The Families of man, mostra di punta del Mar dell'estate 2021. A novembre, è prevista la mostra realizzata in occasione degli ultimi 50 anni di attività della Société savante.