Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in Valle d'Aosta 11 nuovi casi positivi al Covid-19 e c'è stato un decesso (una donna di 94 anni). Le guarigioni sono state 51. Il numero di attuali contagiati scende a 1.514, di cui 29 ricoverati all'ospedale (quattro in terapia intensiva). Dall'inizio della pandemia le vittime sono 518. E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl.