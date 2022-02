Cade su piste sci di Cogne, undicenne operato a Torino

E' stato operato per la chiusura dell'addome e torna a essere ricoverato nel reparto di rianimazione (diretto dal dottor Giorgio Ivani) dell'ospedale infantile Regina Margherita l'11enne milanese rimasto gravemente ferito ieri sulle piste da sci a Cogne a seguito di una caduta. Al momento la prognosi è ancora riservata e dalla tac è emerso che la lesione è stabile. L'intervento è stato condotto dal dottor Fabrizio Gennari (direttore della Chirurgia del Regina Margherita).

Arrivato ieri pomeriggio ad Aosta in pronto soccorso cosciente, è stato operato d'urgenza per un grave trauma addominale e la rottura della milza, per poi essere trasferito al nosocomio torinese. L'incidente è avvenuto mentre, scendendo sulla pista, il ragazzino ha perso il controllo degli sci e si è procurato un serio trauma addominale, probabilmente con un bastoncino o uno sci. L'unica testimone è la madre.