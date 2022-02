Allerta gialla per vento, deboli nevicate fino a 800 metri

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha diramato un'allerta gialla (ordinaria criticità, indice 1 su una scala crescente da 1 a 3) per vento forte, valida dalle 14 di oggi sino alla mezzanotte di domani.

E' segnalato "oggi e domani vento molto forte da nord ovest in montagna con foehn a tratti intenso nelle valli".

Riguardo alle precipitazioni sono previste "fino alle prime ore di domani deboli nevicate in calo da 1.400 a 800 metri", di altezza massima di 15-20 cm a 1.500 mt sulla dorsale alpina - nella zona Nord-ovest del territorio regionale il pericolo valanghe è '3-marcato', in rialzo a '4-forte' nella zona ovest' - e di 5-8 cm nel resto della regione (pericolo valanghe '2-marcato').

Al traforo del Gran San Bernardo è temporaneamente interrotto il transito di mezzi pesanti, sul lato svizzero la strada è innevata.