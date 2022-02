In fiamme il tetto di una palazzina a La Salle, 12 evacuati

Circa 12 persone sono state evacuate da una palazzina di tre piani a La Salle, in località Remondey, dopo che il tetto dell'edificio è andato in fiamme. Il rogo è divampato nel pomeriggio di sabato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Courmayeur con l'autoscala, un'autobotte e il carro fiamma. Sono stati impegnati anche i colleghi volontari di Morgex e La Salle. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse in serata. L'edificio è stato dichiarato inagibile.