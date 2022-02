Trasporti: Comune Aosta, due bus zero emissioni con fondi Pnrr

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - La giunta comunale di Aosta ha deliberato la partecipazione al bando per l'assegnazione ai comuni delle risorse del Pnrr per 'Rinnovo flotte bus e treni verdi'. I fondi, circa 1.116.000 euro, saranno utilizzati per l'acquisto di due autobus a emissioni zero con termine ultimo il 30 giugno 2026.

"L'adesione al finanziamento previsto dal Pnnr - commenta l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore - rappresentava un'occasione da non perdere per il Comune di Aosta, e ci permetterà, per il tramite della Regione e della società Svap titolare della concessione del trasporto pubblico urbano, di implementare la flotta circolante in città con due mezzi a emissioni zero. Abbiamo dato indicazione che gli autobus che saranno acquistati utilizzino l'alimentazione elettrica in accordo con quanto aveva deciso il Consiglio comunale nello scorso mese di settembre" ma "soprattutto, tenuto conto del fatto che l'acquisizione di bus che utilizzano tale alimentazione potrebbe inserirsi nelle linee delle navette urbane in tempi non vincolati alla realizzazione di infrastrutture di supporto per l'alimentazione dei veicoli come, invece, avverrebbe nel caso di mezzi a idrogeno. La scelta definitiva spetterà comunque all'amministrazione regionale, che potrebbe privilegiare autobus a idrogeno nel caso riuscisse ad avviare in tempi utili e compatibili con l'andamento della rendicontazione al ministero la realizzazione di un sito ad hoc destinato al trattamento dell'idrogeno stesso". (ANSA).