Reddito: Comune Aosta, accordo per progetti utili a collettività

La giunta comunale di Aosta ha approvato una delibera relativa all'accordo di collaborazione con il Consorzio Trait d'Union per l'attivazione di progetti utili alla collettività (Puc).

Saranno interessati da questi progetti i percettori del Reddito di cittadinanza che hanno avviato un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, ai fini della realizzazione del 'Patto per il lavoro' e del 'Patto per l'inclusione sociale'.

I Puc mirano a essere anche un'attività di restituzione sociale per chi usufruisce del Reddito di Cittadinanza. I progetti riguardano gli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Il Consorzio Trait d'Union è stato individuato dall'amministrazione regionale che, in quanto ambito territoriale referente nei confronti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha avviato una procedura a evidenza pubblica per trovare un soggetto del Terzo settore per partecipare all'iniziativa. L'iter è poi sfociato nell'approvazione del progetto 'Riattivazioni' e nell'accordo di collaborazione sottoscritto dai soggetti partner nello scorso mese di settembre.

Gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant'altro necessario) per l'attivazione e la realizzazione dei progetti saranno finanziati dal Fondo povertà.