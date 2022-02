Covid, in Vda no vax guariti 50-69enni 'doppiano' neo-vaccinati

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - In Valle d'Aosta nella fascia 50-69 anni i non vaccinati (nessuna dose ricevuta) guariti dal Covid tra il 7 gennaio e il 18 febbraio scorsi sono 1.184 (851 tra i 50-59enni e 333 tra i 60-69enni), a fronte di 666 persone senza infezione pregressa che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (360 tra i 50-59enni e 306 tra i 60-69enni). A livello medio nazionale, invece, le prime dosi (308.576, 174.333 nella fascia 50-59 e 134.243 in quella 60-69) superano le guarigioni di non vaccinati (291.227, 204.551 nella fascia 50-59 e 86.676 in quella 60-69).

I dati emergono dal confronto tra i report settimanali del governo italiano sull'andamento della campagna vaccinale. Se il prospetto del 7 gennaio fotografa la situazione il giorno della pubblicazione del decreto che dispone l'obbligo vaccinale (e il differimento in caso di guarigione) per gli over 50, quello del 18 febbraio cattura un'istantanea della settimana in cui è diventato necessario il super green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

La tendenza si conferma in Valle d'Aosta anche su tutta la popolazione vaccinabile (dai cinque anni in su): tra l'11 e il 18 febbraio le guarigioni di non vaccinati sono state 355 a fronte di 114 prime dosi di vaccino anti-Covid inoculate a persone senza infezione pregressa. (ANSA).