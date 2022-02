Covid: 53 nuovi positivi in Vda, 5 i ricoverati in intensiva

Sono 53, a fronte di 763 tamponi eseguiti, i casi di Covid-19 registrati in Valle d'Aosta in base all'ultimo bollettino quotidiano emesso dall'amministrazione regionale. I guariti sono 119, facendo scendere il numero di attuali positivi a 1.598.

Non si registrano decessi. Salgono da quattro a cinque i pazienti positivi in terapia intensiva mentre scendono da 33 a 23 i ricoveri nei reparti ordinari.