Cade su cascata di ghiaccio, ferito 29enne

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - Un ventinovenne residente in Veneto ha riportato alcuni traumi in seguito a una caduta avvenuta mentre scalava una cascata di ghiaccio a Cogne (conosciuta come 'Repentance'). Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero e l'uomo è stato trasportato all'ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni, che ai soccorritori non sono parse critiche, sono in fase di diagnosi.

I tecnici del Sav sono stati impegnati oggi in altri otto interventi, per la maggior parte di soccorso a sciatori infortunati su pista. (ANSA).