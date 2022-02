Università: Marzi, lavori primo lotto giunti a oltre il 90%

"La visita con la giunta comunale del capoluogo è stata estremamente utile per prendere direttamente coscienza dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori del primo lotto, giunti ad oltre il 90% della realizzazione, e percepire il carattere innovativo e la particolarità dell'opera". Lo spiega l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi, dopo la visita svolta nel cantiere del primo lotto del nuovo polo universitario insieme al sindaco e agli assessori di Aosta.

"L'avanzamento dei lavori - aggiunge - rende ora visibile una sostanziale ultimazione dei piani e delle facciate della didattica, e la prossima sistemazione esterna della ex Piazza d'armi con zone verdi e camminamenti renderà più evidenti i collegamenti diretti con via Monte Vodice, il nuovo parcheggio e parte della città".

I lavori sull'edificio della didattica - fa sapere l'amministrazione regionale - saranno ultimati entro giugno ed entro l'autunno si svilupperanno i lavori necessari sull'esterno, che permetteranno la totale fruizione degli spazi universitari. E' in fase di pubblicazione il bando per l'acquisto degli arredi, la cui fornitura si avvierà presumibilmente entro l'anno. Inoltre, è stato avviato, in un'ottica di ottimizzazione dei tempi, un lavoro sinergico con l'Università della Valle d'Aosta per anticipare settaggi e predisposizioni impiantistiche, al fine di rendere quanto prima operativa e attivabile l'attività didattica organizzata dall'Università.