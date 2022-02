Principio di incendio alla Cogne acciai speciali, intervento Vvf

I vigili del fuoco sono intervenuti nello stabilimento della Cogne acciai speciali di Aosta per un principio di incendio che - fa sapere l'azienda siderurgica - si è verificato verso le 8,30 durante una operazione di saldatura da parte di una ditta terza. Per estinguere le fiamme hanno operato nell'immediatezza le squadre di sicurezza interna e quindi, come da procedura, sono stati attivati i vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità e non ci sono state conseguenze per persone, strutture e produzione.