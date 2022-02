Covid, Valle d'Aosta in zona gialla da lunedì

(ANSA) - AOSTA, 18 FEB - La Valle d'Aosta passerà dall'arancione al giallo da lunedì. Lo stabilisce un'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone lo stesso passaggio di colore per Abruzzo, Marche e Piemonte.

La regione alpina era stata la prima a essere inserita in area arancione in questa quarta ondata di contagi, il 17 gennaio scorso. Da inizio febbraio registra un miglioramento dei dati sui ricoveri di pazienti Covid positivi e anche il numero di nuovi contagiati è in netto calo. (ANSA).