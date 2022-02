Casinò, deserta prima asta per 25 immobili

(ANSA) - AOSTA, 18 FEB - Nessuna offerta in occasione dell'asta di stamane in tribunale ad Aosta per gli immobili del Casinò di Saint-Vincent di cui il Consiglio Valle ha votato la dismissione nel marzo del 2019. Era il primo tentativo di vendita.

"Credo che nel giro di tre mesi sarà fatto un nuovo avviso in modo da consentire di rilanciare la partecipazione", commenta Rodolfo Buat, amministratore unico della Casinò de la Vallée spa.

In vendita ci sono l'ex complesso dell'Hotel du parc con due autorimesse (prezzo di 1 milione 56 mila euro), il fabbricato dell'ex Hotel Bon Souvenir (571 mila euro) ma anche la Casa del sole, con ristorante, alloggi e uffici, e poi una serie di altri fabbricati, abitazioni e terreni, agricoli o in zona edificabile. Si tratta di 25 beni ritenuti non strategici nell'ambito della procedura di concordato che ha scongiurato il rischio fallimento per la casa da gioco valdostana. Il loro valore complessivo, in base alle stime dei periti del tribunale, è di 4 milioni 637 mila euro. (ANSA).