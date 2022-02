Bollette: allarme Coldiretti, a rischio attività aziende agricole

"Il caro energia e il balzo dei costi delle materie prime in questo momento si trasferisce a valanga sui bilanci delle nostre aziende agricole". E' l'allarme lanciato da Alessio Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta. Secondo l'associazione di categoria "la situazione attuale non potrà essere sostenibile nel lungo periodo e mette a rischio le attività delle numerose aziende agricole valdostane che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni".

Per Coldiretti Valle d'Aosta è indispensabile che i maggiori costi non gravino solo sulle spalle degli agricoltori o dei consumatori finali, ma che siano distribuiti e assorbiti da tutta la filiera distributiva.

Con l'obiettivo di affrontare la situazione, i vertici di Coldiretti ieri hanno incontrato l'assessore regionale all'Agricoltura, Davide Sapinet. Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, direttore dell'associazione, spiegano di aver chiesto di "attivare al più presto dei tavoli di confronto dei diversi settori in cui trovare le soluzioni migliori per superare, senza troppi danni, questo difficile periodo storico".