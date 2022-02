Bollette: Bertschy, Governo al lavoro su dossier aumenti

"Il Governo regionale sta lavorando sul dossier legato agli aumenti dei costi per l'energia elettrica e il gas. Abbiamo voluto condividere i dati con i consiglieri per creare consapevolezza da parte di tutti delle problematiche in atto. L'intento è anche quello di informare sulle possibilità che già oggi sono a disposizione dei cittadini per ridurre l'impatto di questi aumenti oltre che di attivare un'eventuale possibilità di intervento, sapendo però che le nostre possibilità sono limitate a fronte di un impatto finanziario così importante". Lo ha detto l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, al termine dell'audizione in quarta commissione del Consiglio Valle sull'aumento del costo dell'energia e del gas. Sono stati auditi anche il direttore generale di Cva, Enrico De Girolamo, e il Presidente di Deval, Giorgio Pession.