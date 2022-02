Tavolo lavoro su utilizzo rete sentieristica valdostana

Un tavolo tecnico-giuridico per lo studio delle problematiche relative alla responsabilità, alla transitabilità, alla classificazione e alla promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore della regione: lo ha costituito la Giunta regionale della Valle d'Aosta che, in una nota, spiega: "Il tema della percorribilità e della responsabilità delle strade poderali, della viabilità minore e della rete sentieristica è attualmente molto sentito, anche alla luce dell'aumentata frequentazione della montagna e di un suo accresciuto utilizzo a fini escursionistici e sportivi. L'argomento, che coinvolge direttamente gli enti locali, è spesso al centro degli incontri tra i Sindaci dei comuni della regione, i Presidenti dei consorzi di miglioramento fondiario, i Presidenti delle consorterie, gli operatori turistici e i rappresentanti delle professioni turistiche.

Inoltre, la materia, la cui competenza è trasversale a numerose strutture dell'Amministrazione regionale, fa riferimento a una normativa complessa e datata".

Obiettivo del tavolo è "analizzare e valutare le varie difficoltà, confrontare le necessità e coordinare le attività da mettere in campo, creando sinergie che permettano di risolvere le problematiche nel medio e lungo periodo".

"Riteniamo che l'analisi di questo tema che coinvolge numerosi attori - spiega l'assessore Davide Sapinet - non sia più rinviabile. Dobbiamo poter garantire una regolamentazione che sia condivisa e rispettata da tutti, anche alla luce del numero crescente di visitatori nelle nostre vallate e di nuove forme di fruizione della montagna, come per esempio con l'uso di biciclette a pedalata assistita".