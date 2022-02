Green pass, in 100 in piazza ad Aosta per protestare

A poche ore dall'entrata in vigore del super Green Pass per gli over 50 per lavorare, un centinaio di persone si sono radunate in piazza Chanoux, ad Aosta, per protestare contro vaccini e Green Pass. Disposti in fila nella piazza simbolo della città, criticano il vaccino definendolo "siero sperimentale". E ancora "siamo in dittatura, vergogna!". A presidiare la piazza ci sono i rappresentanti delle forze dell'ordine.