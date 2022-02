Esce di pista e cade, morto sciatore 19enne in Savoia

Uno sciatore 19enne è morto in un incidente avvenuto nel comprensorio sciistico di Tignes, in Savoia (Francia). Il giovane, nella mattina di lunedì 14 febbraio, è uscito di pista nella zona di Tovière. Procedeva da solo e i traumi riportati nella caduta gli sono risultati fatali.

All'arrivo dei soccorritori, allertati verso le 9,30, era già in arresto cardiaco: non ha potuto essere rianimato. Il medico giunto sul posto con l'elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso.