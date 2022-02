Covid, tra i 50 i 69 anni in 2.800 senza prima dose vaccino

(ANSA) - AOSTA, 12 FEB - A pochi giorni da martedì 15 febbraio, data di entrata in vigore dell'obbligo di Green pass rafforzato per gli over 50 al lavoro, in Valle d'Aosta sono ancora oltre 2.800 (2.808) le persone tra i 50 e i 69 anni che non hanno ricevuto alcuna dose vaccino anti-Covid e che non risultano guarite dalla malattia negli ultimi 180 giorni. Il dato emerge dal report settimanale del governo. In particolare, tra i 50 e i 59 anni sono 1.508, il 7,24%, contro una media italiana del 6,52%. Tra i 60 e i 69 sono 1.300, pari all'8,03%, la quota più alta d'Italia (la media nazionale è del 5,09%).

Tra i 70 e i 79 anni sono 744 (5,71%), mentre gli over 80 sono 207 (2,12%). Complessivamente gli over 50 - per i quali dal primo febbraio scorso è scattato l'obbligo vaccinale - non immunizzati nella regione alpina sono 3.759, sette giorni prima erano 4.053.

Riguardo alle altre fasce d'età, sono 1.805 (10,46%) tra i 40 e i 49, 894 (7,16%) tra i 30 e i 39, 475 (4,14%) tra i 20 e i 29, 813 (8,7%) tra i 12 e i 19 e 4.962 (66,51%) tra i 5 e gli 11.

Sono quindi 12.708 in tutto le persone dai 5 anni di età che, in Valle d'Aosta, non hanno ricevuto alcuna dose vaccino anti-Covid e che non risultano guarite dalla malattia negli ultimi 180 giorni. (ANSA).