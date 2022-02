Regione: maggioranza, al via incontri su nuovo assetto

"I gruppi consiliari della maggioranza regionale che regge la Giunta Lavevaz hanno deciso di dare mandato alle commissioni politiche dei rispettivi movimenti di incontrarsi nei prossimi giorni per fissare i punti cardine del programma per il rilancio della coalizione e per il completamento della squadra di governo". È quanto si legge in una nota di Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie, Stella Alpina, Gruppo Misto-Restano dopo la riunione di ieri in cui si è discusso, tra l'altro, dell'ingresso di Forza Italia in maggioranza.

"In considerazione del fatto che oggi in Consiglio regionale esiste un nuovo assetto di forze politiche - specificano i Consiglieri - le commissioni delegate dai movimenti che compongono l'attuale maggioranza valuteranno l'opportunità di aprire un confronto con le forze politiche oggi all'opposizione che risultino disponibili ad un confronto".