Valle d'Aosta; Brignone è "simbolo di cui essere fieri"

La medaglia d'argento di Federica Brignone nello slalom gigante olimpico di Pechino 2022 "consacra l'atleta di La Salle come una delle più forti sciatrici italiane di sempre: l'avventura olimpica conferma in modo straordinario la sua determinazione e la sua forza di volontà, che ne fanno un simbolo di cui essere fieri". E' quanto si legge in una nota del Governo valdostano che si fa interprete "dell'orgoglio e dell'emozione di tutta la Valle d'Aosta" per lo straordinario risultato della sciatrice.