Covid: al via erogazione indennità per dirigenza sanitaria

Ammonta a 3.157, 89 euro l'indennità forfettaria lorda a favore della dirigenza sanitaria (382 dipendenti, a tempo determinato e indeterminato e 93 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). Definita sulla base di una ricognizione del personale al mese di dicembre 2020, "verrà erogata ai professionisti che si impegnano a restare in servizio fino al 30 novembre 2023. Sarà applicata una penale dell'80% dell'indennità percepita in caso di mancato rispetto dell'impegno sottoscritto ovvero del 50% qualora il professionista venga collocato in quiescenza", spiegano dall'Usl.

Le indennità possono essere erogate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità promosse dal presidente del Consiglio dei ministri in merito a due articoli della legge regionale 8 del 2020.

"Per i soggetti non più in servizio alla data di adozione della presente deliberazione l'erogazione della indennità in questione verrà effettuata previa decurtazione diretta delle penali", aggiungono dall'Usl.