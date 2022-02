Raccolta fondi per seconda edizione festival Città Diffusa

È online la raccolta fondi per finanziare la seconda edizione del Festival Città Diffusa, rassegna di arti performative e rigenerazione urbana promossa dalla compagnia teatrale aostana 'Palinodie' (direzione artistica di Stefania Tagliaferri e Verdiana Vono). La manifestazione è prevista ad Aosta dal 20 al 24 luglio 2022.

Biglietti, lezioni di yoga all'alba, quaderni in carta riciclata sono alcune delle ricompense che si possono ricevere se si dona al crowdfunding lanciato sulla piattaforma italiana Eppela. La prima edizione del Festival - si legge in una nota - "è stata un'occasione per guardare la città, attraverso la lente delle arti, con occhi diversi: pubblici di varie età si sono incrociati e incontrati. Ora la sfida, e il sogno, è dare seguito al progetto e farlo crescere". Il progetto è stato selezionato dalla piattaforma per un premio di Fondazione Crt: al raggiungimento di 5.000 euro di donazioni, la fondazione raddoppierà la somma raccolta.

Per chiedere aiuto al pubblico e invitarlo a partecipare alla raccolta fondi, Palinodie ha creato un breve video: https://www.youtube.com/watch?v=mdkCO2bMpn4.