Incendio a Fontainemore, fiamme domate da pioggia nella notte

"Durante la notte è caduto la pioggia, ha domato le fiamme che c'erano ancora ieri sera. Ora ci sono gli elicotteri che stanno facendo le operazioni di bonifica nella parte più alta". Lo spiega la sindaca di Fontainemore, Speranza Girod, in merito al rogo boschivo divampato domenica poco dopo le 9, quando un uomo del posto aveva spiegato di aver perso il controllo di un fuoco che avrebbe dovuto essere controllato. Le fiamme si erano poi propagate in una zona non accessibile ai mezzi. L'incendio, che sembrava, estinto, era poi ripartito nei giorni successivi, avvicinandosi anche a zone abitate. Sul posto sono impegnati nelle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, professionisti e volontari, i forestali e gli elicotteri. Il rogo era divampato nello scorso fine settimana. Ora "incrociamo le dita e se non si alza il vento che fa ripartire qualche focolaio, riescono a fare tutte le operazioni di bonifica. Speriamo che con oggi di riuscire a chiudere questa prima settimana".