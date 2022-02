Graffiti in sottopasso, scuola difende autori

Alcuni studenti del Liceo artistico hanno fatto dei graffiti nel sottopassaggio di Corso padre Lorenzo, ad Aosta. Sono stati identificati e rischiano una multa, ma il Collegio docenti del liceo Classico Artistico e Musicale li difende e lancia una proposta educativa al Comune di Aosta.

"Nonostante la videosorveglianza" il sottopassaggio "è da sempre vandalizzato con graffiti e rifiuti che lo rendono un luogo di transito spiacevole", scrivono dalla scuola. "Un gruppo di nostri studenti vi ha per questo realizzato, a capo scoperto e in pieno giorno, alcune simpatiche rappresentazione grafiche intese come abbellimento e recupero di quel luogo: rappresentazioni ironiche che, se possono non corrispondere al gusto artistico di tutti, raccontano però il mondo interiori degli adolescenti che le hanno realizzate". Le forze dell'ordine hanno identificato i ragazzi a seguito della segnalazione di un cittadino e i giovani "temono una multa onerosa e di subire una denuncia per vilipendio e le sue conseguenze penali". Pur sapendo che gli "studenti non hanno agito correttamente" la scuola chiede che il loro slancio non sia "condannato, bensì sostenuto e valorizzato anche dalle autorità civili".

Per questo il Collegio docenti ha chiesto al Comune di verificare che "le autorità competenti recepiscano il senso del gesto" per "evitare che patiscano conseguenze sproporzionate per una manifestazione di affetto verso la propria città" e che l'assessore all'Istruzione Samuele Tedesco "valuti la possibilità di porre in atto una collaborazione con gli studenti e i docenti" per realizzare "un progetto organico di ridipintura dello spazio".