Usl, verso ripristino reparto di Chirurgia al Parini

"La pressione sull'ospedale sembra in decisa diminuzione". A dirlo è il direttore sanitario dell'Usl Guido Giardini, che spiega: "Il prossimo passo, se verrà confermata questa diminuzione di ricoveri, sarà quello di smantellare il Covid 3 per riportarlo all'attività Chirurgica".

Su questo fronte, da inizio settimana "è stata aperta una sala operatoria in più al giorno". Altro obiettivo "è tornare a breve a riaprire i dieci letti chiusi in Ortopedia, ridestinando qui il personale che era stato spostato nei reparti Covid".

Al momento ci sono sei pazienti nel Covid Beauregard: "Fino a quando non saremo sicuri dell'andamento pandemico dobbiamo continuare a tenerlo aperto, poi valuteremo con attenzione".