Covid: Adu attacca, ideologia e miopia da parte Lavevaz

"Il rifiuto del Presidente Lavevaz all'offerta d'aiuto del Presidente della Regione Piemonte è frutto di ideologia e miopia. Questa scelta pare incomprensibile, anche alla luce dei sacrifici richiesti ai valdostani". Lo scrive Adu in una nota commentando la decisione della Valle d'Aosta di respingere l'offerta del Piemonte di accogliere malati in terapia intensiva.

"Il Presidente Lavevaz - si legge ancora - ha deciso di vietare fino al 28 febbraio le visite dei familiari e l'uscita degli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie della Regione. Una decisione che, tenuto conto della campagna vaccinale e dei protocolli sanitari, poteva essere meglio ponderata, considerando il danno psicologico che provoca l'isolamento in questi soggetti fragili. Più che la tutela degli ospiti delle Rsa, questo provvedimento pare avere l'obiettivo di evitare il rischio di aumentare i pazienti nelle terapie intensive, e quindi la zona rossa, e di ridurre la responsabilità di chi ha invece il dovere di amministrare". "Il dubbio - conclude Adu - è che si siano sacrificati i più deboli per l'economia. A questo punto, visto che secondo il Governo regionale la situazione è così migliorata da poter rifiutare l'aiuto piemontese, chiediamo anche di rivedere il regime di isolamento degli ospiti delle Rsa e delle strutture residenziali, in modo da tutelare il loro benessere non solo fisco ma anche mentale".