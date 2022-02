Turismo, nel 2021 in Vda -13% di presenze rispetto a 2020

Il numero di presenze in Valle d'Aosta nel 2021 (1.892.301) è in calo sia rispetto al 2020 (-13,77%) sia rispetto al 2019 (-47,80%), ultimo anno pre-pandemia, quando erano state quasi il doppio (3.624.954). I dati emergono dal rapporto sui flussi turistici nell'anno passato diffuso dall'amministrazione regionale. Nel confronto con il 2020, nel 2021 le presenze degli stranieri (413.266) sono calate del 44,31% mentre quelle degli italiani (1.479.035) sono aumentate dell'1,83%.

Nel confronto con il 2020, gli stranieri sono in calo in quasi tutti i comprensori, dal -2,65% del Gran Paradiso al -64,67% del Monte Rosa. Crescono soltanto nel Gran San Bernardo (+66,98%), che migliora i suoi dati anche per quanto riguarda le presenze degli italiani (+4,68%), come hanno fatto anche Monte Bianco (+8,73%), Monte Cervino (+8,14%) e Valle centrale (+6,03%).