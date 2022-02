Lavevaz, apprezziamo disponibilità Piemonte per pazienti gravi

"Ringraziamo il Piemonte per la disponibilità, che conferma una collaborazione che già è in atto su molti fronti sanitari". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, commentando le dichiarazioni del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che si è detto pronto ad accogliere pazienti di terapia intensiva provenienti dall'ospedale di Aosta.

"In questo momento la Valle d'Aosta ha 6 ricoverati in terapia intensiva sui 34 posti disponibili - ha aggiunto - con una percentuale di occupazione in tutto simile a quella piemontese: è quindi possibile prendersi cura di tutti i pazienti che ne hanno bisogno, senza per ora dover trasferirli lontano da casa per sottostare a una regola che ormai non è più adeguata. L'opportunità prospettata dal Presidente Cirio è un'apertura che apprezziamo e che va letta in una prospettiva più ampia. Dobbiamo superare questo sistema di regole, soprattutto in questa fase di ripresa, quando l'economia del turismo invernale in Valle d'Aosta sta ripartendo".