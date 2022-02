Covid, Piemonte pronto ad accogliere pazienti Valle d'Aosta

"Che il sistema dei colori sia ormai obsoleto lo dimostra bene il caso della Valle d'Aosta che ha 10 posti in terapia intensiva e che la scorsa settimana ha rischiato di dover annullare la sua stagione sciistica per un ricoverato in più. Noi ci siamo subito detti, e lo ribadisco, disponibili ad aiutare la Valle d'Aosta prendendo in carico i malati in più considerato che noi abbiamo attualmente in forza 660 posti in intensiva di cui solo 140 occupati". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio in una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Covid.