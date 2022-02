Covid: liste d'attesa, previsto recupero 30% entro giugno

Considerato "il perdurare dell'emergenza pandemica a livello nazionale e regionale, non è ipotizzabile una ripresa della normale erogazione delle prestazioni (ricoveri programmati, specialistica ambulatoriale, diagnostica e screening) fino alla riduzione dei contagi e al conseguente carico assistenziale". Lo riporta il Piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa per l'anno 2022 in cui viene definito il programma di recupero delle prestazioni arretrate. Sono ipotizzati tre step che prevedono, al 30 giugno 2022, il recupero del 30% di tutte le prestazioni, a cui si aggiungerà un ulteriore 30% al 31 ottobre e un 30% al 31 dicembre 2022.